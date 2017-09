Brandweer redt hond in Velp; 'Het beestje was helemaal uitgeput'

VELP - De brandweer heeft vrijdagochtend een hond gered uit de vijver aan de President Kennedylaan in Velp. De hond kon niet meer uit het water komen.

‘Ter plaatse bleek een hond inderdaad in paniek rondjes te zwemmen in de Kennedyvijver. Het beestje was helemaal uitgeput en dreigde te verdrinken’, meldt de brandweer.

Uiteindelijk heeft de brandweer de hond uit het water kunnen halen. Inmiddels zijn de hond en zijn baasje weer herenigd.