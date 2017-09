Steeven Langil wil promoveren met NEC

NIJMEGEN - Steeven Langil heeft een duidelijke doelstelling met NEC.

"Ik wil promoveren, doelpunten maken en plezier hebben", zegt de 29-jarige Franse aanwinst.

"Ik ben een vleugelspits. Links of rechts maakt mij niet uit. Ik ben rechtsbenig, maar ik kan zeker ook wat met mijn linkervoet. Mijn Nederlands is catastrofaal slecht. Ik vind het een moeilijke taal. Gelukkig is Joris Delle er om mij te helpen."

"Ik mis nog even wat wedstrijdritme, want ik heb lang niet gespeeld. Ik ben een tijd bezig geweest om een club te vinden. Ik moet terugkomen op mijn niveau. Ik ben fit, maar nog niet op mijn top. Ik heb even tijd nodig. Ik speelde vorig seizoen voor Legia Warschau onder trainer Besnik Hasi en dat ging goed. Maar toen hij wegging, werd hij voor mij ook moeilijk en ben ik teruggekeerd naar Waasland-Beveren. En dat ging goed, we hebben goede play-offs gespeeld."