Duizend vissers op de been voor de barbeel

Foto: WikiCommons

VEESSEN - De IJssel bij Veessen is deze zaterdag het decor van een heuse barbeelvisdag. De barbeel is volgens veel sportvissers de absolute koning van de rivier. Sportvisserij Oost Nederland, de Hengelsport Federatie Midden Nederland en The Barbel Society houden samen voor het derde jaar op rij een speciale barbeeldag. Naar verwachting komen daar zo'n 1000 vissers op af.

Een aantal professionele barbeelvissers uit binnen- en buitenland geeft demonstraties en tips en trucs aan de bezoekers. Leon Haenen, blogger van Witvis totaal, Arnout Terlouw, auteur van sportvisboeken en Marco Kraal, bekend van het televisieprogramma VIS-TV, geven lezingen. Jeugdplein en feederhengels De Vereniging van Nederlandse Vliegvissers laat zien hoe er met een vliegvishengel op barbeel gevist kan worden. Nieuw dit jaar is het jeugdplein. Jeugdvissers kunnen onder begeleiding van jeugdvrijwilligers een zogenoemde feederhengel lenen en zelf proberen om een barbeel te vangen.