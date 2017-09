Bestelbus rijdt in op file: A73 uren dicht

HEUMEN - Op de A73 is een bestelbus ingereden op een file, meldt de VID. Bij Malden is de snelweg in de richting van Nijmegen dicht.

Door een ander ongeluk stond er vanaf Haps zo'n 7 km file. De bestuurder van de bestelbus heeft die file kennelijk te laat opgemerkt, zegt de VID. Vrouw gewond Volgens de politie waren er vier voertuigen bij het ongeluk betrokken: een bestelbus en drie auto's. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In welk voertuig ze zat, weet de politiewoordvoerster niet. (de tekst gaat verder onder de foto) Foto: Omroep Gelderland Omleidingen ingesteld Er is in beide richtingen een omleiding ingesteld. Verkeer richting Nijmegen gaat via de A67, de A2 en de A50. Verkeer richting Venlo gaat via de A50, de A2 en de A67. De weg is pas rond 16.30 uur vrij, denkt Rijkswaterstaat. De gemeente Nijmegen verwacht extra drukte rond de stad, onder meer op de Rijksweg Malden en de stadsbrug de Oversteek.