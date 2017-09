Bestelbus rijdt in op file: A73 dicht

Foto: VID

HEUMEN - Op de A73 is een bestelbus ingereden op een file, meldt de VID. Bij Malden is de snelweg in de richting van Nijmegen dicht.

Na een ongeluk stond er vanaf Haps zo'n 7 km file. De bestuurder van de bestelbus heeft die file kennelijk te laat opgemerkt, zegt de VID. Volgens de VID zit er iemand in de bestelbus bekneld. Omleiding ingesteld Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Nijmegen gaat via de A67, de A2 en de A50.