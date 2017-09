Roken in sportkantine taboe, langs het veld niet

ARNHEM - Roken in sportkantines is nagenoeg uitgebannen, maar langs de velden ligt dat anders. Bij veel Gelderse sportclubs mag dat gewoon, hoewel er uitzonderingen zijn als er kinderen aan het sporten zijn.

Dat blijkt uit een enquête die Omroep Gelderland samen met de NOS gehouden heeft onder leden en vrijwilligers bij sportclubs naar de promotie van een gezonde leefstijl. Uit de antwoorden blijkt dat in nagenoeg geen enkele Gelderse sportkantine nog gerookt mag worden. Bij de buitensporten mag altijd langs het veld gerookt worden, blijkt uit de antwoorden. Waar toeschouwers niet mogen roken, gaat het om binnensporten.

Ook blijkt gezond eten lang niet bij alle clubs ingeburgerd te zijn. In een derde van de kantines is fruit verkrijgbaar. Een broodje gezond gaat in de helft van de gevallen over de toonbank of bar.

Rokende trainers en ouders

Een fors aantal vrijwilligers en clubleden vindt dat het rookbeleid strenger mag worden. Zo stoort een lid van een voetbalclub in Bronckhorst zich eraan dat trainers tijdens de wedstrijd roken. Een bestuurder van een Kilderse voetbalvereniging ergert zich eraan dat kinderen zich een weg moeten banen door rokende ouders en mensen, die rond het middaguur al aan de alcohol zitten.

In februari van dit jaar verbood voet- en handbalclub OBW in Zevenaar al het roken tijdens wedstrijden van jeugdelftallen.

De reportage van destijds:

