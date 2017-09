De Duitsers geven niet op: de aanval van de kikvorsmannen op de Waalbruggen

NIJMEGEN - De geallieerden hebben op 20 september 1944 de Nijmeegse Waalbruggen weten te veroveren. Maar de Duitsers laten het er niet bij zitten en proberen de bruggen te vernietigen, om zo verdere geallieerde opmars in de Betuwe te voorkomen. De meest spectaculaire poging doen twaalf Duitse kikvorsmannen in de nacht van 28 op 29 september 1944.

De Nijmeegse spoorbrug nadat Duitse kikvorsmannen de middelste boog hadden opgeblazen.

De mannen zijn van het Marine Einsatzkommando MEK 65. Zestien kilometer stroomopwaarts duiken ze de Waal in, om zich af te laten zakken tot de bruggen over de rivier bij Nijmegen. De kikvorsmannen weten explosieven vast te maken aan de peilers van de spoorbrug. Op 29 september, even na zes uur 's morgens klinkt een harde knal: de actie blijkt een succes, het middelste deel van de spoorbrug is ingestort. De brug is onbruikbaar en wordt pas na de oorlog hersteld.

Bij de verkeersbrug is de stroming te sterk voor de kikvorsmannen en ze worden ontdekt. Ze weten nog wel de explosieven te activeren, maar die ontploffen op de verkeerde plek waardoor de schade relatief gering is. De brug is nog , wel is er maar liefst 25 meter wegdek weggeslagen door de explosie.

Hoewel niet helemaal geslaagd, is de actie in Duitse ogen een groot succes. In november 1944 wijden ze in het filmjournaal, de Wochenschau, een ronkend propaganda-item over de actie:

Hoe is het de kikvorsmannen vergaan?

Tien duikers worden door de Britten gevangen genomen, drie daarvan overlijden aan hun verwondingen. De geallieerden zijn erg verbaasd als blijkt dat er twee zwemkampioenen bij zijn. Een van die twee heeft zelfs gezwommen op de Olympische Spelen in Berlijn. Twee kikvorsmannen die de spoorbrug buiten werking hebben gesteld weten te ontkomen. Door de stroming raken ze elkaar kwijt, maar weten allebei veilig gebied te bereiken. Ze krijgen later in de oorlog een hoge onderscheiding voor hun -in Duitse ogen- heldendaad.

