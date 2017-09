Kadioglu twijfelgeval bij NEC voor Jong PSV

NIJMEGEN - Het meespelen van Ferdi Kadioglu bij NEC maandag uit tegen Jong PSV is onzeker.

De middenvelder trainde vrijdag niet mee vanwege een knieblessure. Kadioglu was dinsdag nog de grote uitblinker in de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd in Emmen. Ook een andere kandidaat om op tien te spelen, Jari Schuurman, ontbrak op de training. Hij heeft last van zijn bovenbeen.

Kevin Jansen traint weer voluit mee en maakte maandag ook voor het eerst sinds zijn kruisbandoperatie minuten in Jong NEC. Verder is iedereen fit. De laatste keer dat NEC uit tegen Jong PSV speelde, was in 2014. Toen werd in het Philips Stadion met 1-0 verloren.