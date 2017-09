Veroorzaker ongeluk A12 aangehouden; geld en drugs in auto aangetroffen

DE KLOMP - Een 21-jarige automobilist uit Ede die vrijdag rond 4.00 uur een ongeluk veroorzaakte op de A12 bij Veenendaal-De Klomp, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Dat meldt de politie.

De man weigerde mee te werken aan een blaastest. In zijn auto zijn een geldbedrag en een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Dat is in beslag genomen, evenals de auto van de man.

De Edenaar reed in op een andere auto. Beide auto's belandden op de kop. De inzittenden van de andere auto, een 47-jarige Pool en een 36-jarige Poolse, raakten gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De Verkeersongevallenanalyse onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.

