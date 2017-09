Vernieuwing Kolkakkerbuurt gebeurt in vijf stappen

EDE - De vernieuwing van de Kolkakkerbuurt gaat in vijf stappen gebeuren. Dat meldt wooncorporatie Woonstede. De renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg vormt medio 2018 de start van de wijkvernieuwing. Daarna wordt jaarlijks een gebied van ongeveer 40 woningen gesloopt.

Medio 2019 worden de eerste woningen gesloopt en komt er nieuwbouw. De wijkvernieuwing eindigt naar verwachting eind 2022 aan de oostelijke kant van de wijk met het gebied tussen de Verlengde Maanderweg en de Prinsesselaan.

Het komende half jaar wordt samen met de toekomstige huurders van de renovatiewoningen een renovatieplan gemaakt.

Woonstede heeft veel energie in de vernieuwing van de wijk gestoken. Het eerste plan van Woonstede had na een stemronde te weinig voorstanders. Vervolgens is in bewonersavond een gezamenlijk plan voor de wijk ontwikkeld.

