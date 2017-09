Graafschapper Marc Diemers: zuinig zijn aan de bal tegen ervaren Volendam

VOLENDAM - De Graafschap kan vanavond aan het IJsselmeer in Noord-Holland goede zaken doen. Een overwinning in Volendam betekent een klassering in de top van de Jupiler League.

Marc Diemers realiseert zich dat. 'We kunnen goede zaken doen. Zij zijn met twee punten niet goed begonnen aan het seizoen. Maar Volendam is een team met ervaring. Ze spelen al jaren met ongeveer dezelfde formatie. Vooral achterin. Op het middenveld hebben ze met Kwakman en Veerman goede voetballers. Volendam uit is altijd lastig, maar als wij zuinig aan de bal zijn kunnen we daar zeker een goede wedstrijd neerzetten. Er ontstaan altijd wel ruimtes daar en dan nemen we die punten meer naar Doetinchem', vertelde de middenvelder donderdagmiddag na de training.

Verantwoordelijkheid

De Graafschap vergaloppeerde zich dinsdag in de beker en werd uitgeschakeld door de amateurs van Kozakken Boys. Trainer Henk de Jong wond zich na afloop op over het feit dat spelers geen penalty wilden nemen. Marc Diemers was één van hen. Hij legt uit. 'Ik vind dat je ook je verantwoordelijkheid moet nemen voor dingen die je niet goed kunt. Ik heb een goede trap. Neem veel corners en vrije trappen, maar ik heb denk ik tien strafschoppen genomen in mijn carriere, maar miste ze allemaal. Nou, dan doe ik een stap naar achteren want er waren genoeg anderen die wel wilden.Helaas misten twee jongens. Dan kan gebeuren.'