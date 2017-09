De slechte wijn ruim voorbij: Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek open

Bocht. Dat moest wijn wel zijn als het van Nederlandse bodem kwam, was lang de gedachte. Inmiddels zijn er meer dan 150 professionele wijngaarden in ons land die samen rond de miljoen flessen per jaar produceren.

Kwaliteit

En daar zitten prijswinnaars tussen die zich kunnen meten met de besten. Vanaf nu heeft deze bedrijfstak een kenniscentrum in wijndorp Groesbeek: het Nederlands Wijnbouwcentrum.

De totstandkoming van het centrum kan gezien worden als een nieuwe stap voor verdere professionalisering van de bedrijfstak. De wijnliefhebber is van harte welkom in het Wijnbouwcentrum en de wijnboeren ook. Die hoeven nu niet meer naar Duitsland om de kwaliteit van hun wijnen te laten testen.

Wijntje komen drinken

Het Nederlands Wijnbouwcentrum moet een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam centrum gaan worden dat zich richt op wijnbouw, wijnproductie, wijnanalyse, wijnopleidingen, wijnhandel en wijnbeleving. Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij het Nederlands Wijnbouwcentrum passende leer-werktrajecten volgen.

Nieuwsgierigen zijn van harte welkom om tijdens de Nederlandse Wijnfeesten in Groesbeek de feestelijke opening van het centrum bij te wonen. En om daar dan een wijntje op te proeven en te proosten natuurlijk.

