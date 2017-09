Man op scootmobiel gezocht wegens incident

Foto: Omroep Gelderland

PUTTEN - De politie is in Putten op zoek naar een 72-jarige man omdat hij mogelijk betrokken is bij een incident. Dat zei een politiewoordvoerster vrijdagochtend.

Om wat voor een incident het gaat, wilde de woordvoerster niet zeggen. De man is blank en verdween donderdagavond op een blauwe scootmobiel. Hij draagt een blauwe jas. De politie schakelde Burgernet in om de man te vinden, maar dat leverde nog geen resultaat op. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl