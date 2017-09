'Opa Kip': 70% zeker dat Achilles'29 van NEC wint in de beker

GROESBEEK - Geert Derks weet het zeker: de kans is zeer groot dat Achilles'29 aan het langste eind trekt in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen NEC. 'Ik denk dat de kans 70 procent is dat we winnen', antwoordt 'Opa Kip' stellig.

'We spelen in Nijmegen, dus dat kan in het voordeel van de Nijmegenaren zijn. Maar van de week hebben we al tegen NAC Breda laten zien dat we een goede kans maken op de overwinning', vervolgt hij in de radio-uitzending van Omroep Gelderland.

Tweededivisionist Achilles'29 stuntte woensdagavond door eredivisionist NAC Breda met 4-3 te verslaan. NEC versloeg eerder Emmen met 3-1.

'Enorme stimulans'

'Het is fijn dat het op deze manier ook weer sportief goed gaat. Na de degradatie afgelopen jaar mag zo'n succes ook wel weer eens. Voor een klein clubje als Achilles'29 is dit een enorme stimulans.'

Luister hier het hele interview met Geert Derks:

https://soundcloud.com/omroepgld/opa-kip-70-zeker-dat-achilles-wint-van-nec

Achilles'29 komt door de degradatie dit jaar uit in de Tweede Divisie. Daar staan de Groesbekers met acht punten uit vier wedstrijden op de vierde plaats.

'Opa Kip'

Iemand die altijd aanwezig is bij de wedstrijden van Achilles'29 is supporter Derks. Oftewel 'Opa Kip', zoals hij bekend staat in Groesbeek en omstreken.

'Mijn familie had een pluimveebedrijf. Op een gegeven moment was ik opa en kwamen mijn kleinkinderen daar vaak langs. Zo is uiteindelijk de naam Opa Kip ontstaan. En dat vind ik prima.'

