HOENDERLOO - Een man die aan de Middenweg in Hoenderloo woont, is donderdagavond gewond geraakt toen hij twee inbrekers overliep. Dat meldt de politie.

De bewoner was alleen thuis en lag op bed toen hij lawaai hoorde. Toen hij ging kijken, stuitte hij op de inbrekers.

Er ontstond een worsteling, waarbij de bewoner gewond raakte aan zijn gezicht.

Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.