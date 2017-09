Wereldtitel 'onwerkelijk', maar Van Vleuten stelt genieten uit tot na wegwedstrijd

'Na mijn overwinning in de Tour ben ik toe gaan werken en leven naar het WK. Zoveel trainingen erop zitten met het WK in mijn achterhoofd. En als het dan echt is gelukt ...', geniet Van Vleuten na.

'Lekker wakker worden'

'Ik heb toen een nachtje in deze mooie trui geslapen. Ik werd wakker en dacht: ik heb iets aan mijn mouwen. Dan zie je die regenboogkleuren. Dan denk je: ik ben gewoon gisteren wereldkampioen geworden. Dat is heel lekker wakker worden.'

'De dag erna heb ik afgesproken met familie en vrienden. En een oud-leraar mailde, dat vind ik hartstikke leuk. Mensen bedankt voor alle reacties, overweldigend, maar ik heb nog lang niet alles kunnen lezen', lacht de 34-jarige Van Vleuten.

Bekijk hier het gesprek: (tekst gaat verder onder de video)

'Genieten is beste voorbereiding'

Maar daarna moet de knop weer om naar de wegwedstrijd van zaterdag. 'Het genieten heb ik uitgesteld na die wedstrijd. Ik focus me nu 100 procent op zaterdag. Dat is lastig. Maar mijn trainer zei: genieten is de beste voorbereiding.'

'De wegwedstrijd is een heel andere voorbereiding. Het is ook een spel. En als ik zaterdag bij de start op de eerste rij sta, weet ik dat ik kippenvel op mijn armen heb. En het is een parcours waarbij goede benen van pas komen. Dat is in mijn voordeel', denkt Van Vleuten.

