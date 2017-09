Tennis: Richèl Hogenkamp bij laatste vier in Seoul

SEOUL - Richèl Hogenkamp heeft bij het hardcourttoernooi in Seoul de laatste vier bereikt.

De 25-jarige tennisster uit Doetinchem was in twee sets te sterk voor de zes jaar jongere Priscilla Hon uit Australië: 6-3, 6-4. De partij duurde nog geen vijf kwartier.

Beide speelsters kwamen nog nooit tegen elkaar uit. Hogenkamp staat op de 119e plek op de wereldranglijst, Hon neemt de 308e plaats in. Hon schakelde in de tweede ronde Arantxa Rus uit. Hogenkamp rekende op haar beurt in de eerste ronde af met Kiki Bertens.

Hogenkamp sloeg in de eerste servicegame van Hon meteen toe (2-0). Die vroege voorsprong hield ze in de eerste set goed vast. In de tweede set leverden beide speelsters beurtelings hun servicegame in. In de zevende game kwam Hogenkamp voor de eerste keer op voorsprong (4-3) waarna ze de zege veiligstelde.

Hogenkamp speelt in de halve finales tegen de winnares van het duel tussen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.