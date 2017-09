Aaltenaar (36) gepakt met inbrekerswerktuig

Foto: politie Winterswijk

ULFT - Een 36-jarige man uit Aalten is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden met inbrekerswerktuig. Agenten vonden de materialen in zijn auto.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De auto van de man werd door de politie in Winterswijk gecontroleerd. Agenten zagen tijdens de controle gereedschap in de kofferbak liggen. Het bleek om inbrekersgereedschap te gaan, zoals een stevige tang en een priem. Agenten besloten daarop de Aaltenaar aan te houden en proces-verbaal tegen hem op te maken. Eerder deze week werden in 's-Heerenberg en Zevenaar ook al mannen met inbrekersgereedschap aangehouden.