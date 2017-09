Heeft u 'm gezien? Vuurbol licht heel even de lucht op

ARNHEM - Een vuurbol lichtte donderdagavond heel even de lucht boven Nederland op. Ook mensen in Gelderland melden dat ze rond 21.00 uur de vuurbol hebben gezien.

'Het leek wel een vuurpijl die uit elkaar brokkelde', zegt Gerrit van Emde uit Niersen (bij Epe). Op sociale media verschenen diverse berichten over een vallende ster. Maar dat was het niet, zegt de Belgische weerman Frank Deboosere. Ook in België is de vuurbol gezien.

Deboosere op de website van de VRT: 'Zo'n vuurbol is eigenlijk een klein steentje van een aantal centimeter dat tegen een heel hoge snelheid de dampkring binnenkomt en verbrandt.' Daardoor licht de lucht fel op.