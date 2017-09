Vogelverschrikkers zijn geen bouwwerken: kwekerij mag ze gebruiken

Foto ter illustratie. Foto: ANP

RHEDEN - Jarenlang was er juridisch gesteggel over: twee vogelverschrikkers op het terrein van een boomkwekerij in Rheden. De zaak liep op tot de Raad van State. Die heeft nu beslist dat de kwekerij de vogelverschrikkers toch mag gebruiken.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

In 2015 kreeg de kwekerij van de gemeente Rheden te horen dat de vogelverschrikkers van 2 en 5 meter moesten verdwijnen. Volgens de gemeente waren het bouwwerken en die mogen daar niet staan. De kwekerij gebruikte de vogelverschrikkers tussen maart en september om vogels weg te houden van de fruitbomen. De kwekerij stapte naar de rechter, maar die gaf de gemeente in 2015 gelijk. Toch liet de kwekerij het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. Twee jaar later krijgt de kwekerij alsnog gelijk. Volgens de Raad van State zijn vogelverschrikkers helemaal geen bouwwerken. De gemeente moet aan de kwekerij de proceskosten van 3387 euro aanbetalen.