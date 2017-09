Puinhoop door ongeluk A12: twee gewonden

VEENENDAAL - Bij een botsing op de A12 van Arnhem richting Utrecht zijn vrijdag rond 4.00 uur twee auto's op de kop beland. Er vielen twee gewonden. Eén persoon is zwaargewond overgebracht naar het UMC in Utrecht, een ander is naar het ziekenhuis in Ede gegaan.

Door het ongeval bij Veenendaal was alleen de linkerrijstrook beschikbaar, meldde Rijkswaterstaat. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.

Foto: Omroep Gelderland Puinhoop Volgens verslaggever Wim Hageman was het een enorme puinhoop langs de weg. Tussen Maanderbroek en Veenendaal stond 6 km file. Het verkeer werd omgeleid. Rond 9.00 uur was de weg vrij.

