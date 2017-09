ARNHEM - Twee auto's op de Akkerstraat in Arnhem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door brand verwoest.

Dat gebeurde rond 4.00 uur. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand kunnen blussen. Van de auto's is weinig over.

De politie doet sporenonderzoek. Ze sluit brandstichting niet uit.

In Arnhem zijn de laatste maanden veel autobranden.

