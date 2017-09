Onderzoek moet einde maken aan beeld van 'sjoemelend Lingewaard'

HUISSEN - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Lingewaard. Dat is de uitkomst van een spoeddebat in de gemeenteraad donderdagavond.

'Bewijs voor gesjoemel'

Het debat was aangevraagd door de SP. Volgens die partij gaat er veel mis rondom de WMO aanvragen in Lingewaard. De partij heeft naar eigen zeggen bewijs in handen dat er in tenminste één geval is gesjoemeld met het medisch advies van een zorgvrager.

'Mogelijke fraude'

Het gaat om de medische keuring van Carla Claassen, de fractievoorzitter van de SP Lingewaard. Per toeval kwam zij erachter dat er van die keuring twee verschillende rapporten zijn opgemaakt, een positief en een negatief. De SP spreekt zelfs over mogelijke fraude.

'Lingewaard geframed bijna criminele organisatie'

Een aantal partijen is niet blij met het beeld dat hierdoor volgens hen ten onrechte wordt geschetst. René Derksen van Lokaal Belang Lingewaard: 'Lingewaard wordt op dit moment geframed als een gemeente waar gesjoemeld wordt binnen de WMO.' Peter Houtsma van Lingewaard.NU: 'Daar zijn we heel teleurgesteld in. Want wij worden inderdaad in de media geframed als een frauderende bijna criminele organisatie.'

Politiek spelletje

Sommige raadsleden zien het opwerpen van het persoonlijke verhaal van de SP fractievoorzitter ook als een politiek spelletje. Om aan die kritiek tegemoet te komen deed een ander SP lid donderdagavond het woord.

'Altijd hoor en wederhoor'

Volgens verantwoordelijk wethouder Johan Sluiter is er niets vreemd aan dat er twee verschillende medische adviezen in omloop zijn van één keuring. Die adviezen kunnen tussentijds gewijzigd worden na hoor en wederhoor van de zorgvrager en de gemeente. 'Er is altijd hoor en wederhoor.'

Carla Claassen ontkent dat laatste. 'Er heeft nooit hoor en wederhoor plaatsgevonden. Ik heb de arts een keer gesproken...daarna heb ik nooit en te nimmer meer iets van die arts vernomen.'

'Niets te verbergen'

Wethouder Johan Sluiter blijft erbij dat de WMO aanvragen in zijn gemeente op de juiste manier verlopen. Hij ziet het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. 'Maar wij hebben hier niets te verbergen. Wij zijn transparant. U als raad kunt alles vragen aan ons.'