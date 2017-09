Familie runt voedselbank voor dieren

NIJMEGEN - Een voedselbank voor dieren. Een familie uit Nijmegen kwam op het idee en deelt nu voer uit aan dierenbezitters die op of onder de armoedegrens leven.

Vanuit twee garageboxen achter een rijtjeshuis deelt Marco Willemsen elke donderdag diervoer uit aan minder bedeelden. Dat doet hij samen met zijn vrouw, dochters en schoonmoeder. 'Zestig procent van mensen die bij de Voedselbank lopen hebben huisdieren. En die moeten gewoon geholpen worden', vindt de Nijmegenaar.

In een paar maanden tijd heeft dierenvoedselbank Happy Feet 265 klanten. Naast voer worden onder meer speeltjes, manden en kooien uitgedeeld. 'Geweldig', vindt Natasja Dirken, klant bij de dierenvoedselbank. 'Voorheen had ik wel eens zelf twee dagen niks te eten. Want mijn hond is gewoon veel belangrijker.'

Gedoneerd door dierenwinkels en voerproducenten

Het voer wordt gedoneerd door dierenwinkels en voerproducenten. In een Twingo rijdt Willemsen het hele land door om de giften op te halen. 'Ik gooi er zo 700 kilo voer in. Als ze me zien word ik aangehouden.'

Willemsen is dan ook naarstig op zoek naar een grotere auto. En een groter pand. 'Vanuit de garageboxen is het in de winter niet te doen. We willen graag uitbreiden, maar vrijwilligers kun je hier niet aan het werk zetten.'

Dierenvoedselbank Happy Feet heeft klanten in Nijmegen, Wijchen en Beuningen. Op vrijdagen deelt de dierenvoedselbank voer uit bij het uitgiftepunt van de reguliere Voedselbank.