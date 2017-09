Slechte internetverbinding verpest voorstelling aan de Waal

HERWIJNEN - Het was een grote technische uitdaging donderdagavond, de première van de voorstelling 'Aan Weerszijden'. De voorstelling speelt voor een deel in Herwijnen en voor een ander deel aan de overkant van de Waal, in Zuilichem.

Een beeldverbinding via internet moet ervoor zorgen dat het publiek aan de overkant het andere deel van de voorstelling mee krijgt. Maar tot teleurstelling van spelers en publiek ging de voorstelling donderdag de mist in door een haperende internetverbinding. Trouwen en scheiden Dat de voorstelling aan twee zijden van de Waal speelt heeft ook met de inhoud te maken. Aan Weerszijden gaat over de rivier de Waal en de verschillende gedachten en ervaringen die mensen hebben over de overzijde. Herwijnen en Zuilichem zijn twee dorpen die, gescheiden door de Waal, zichtbaar tegenover elkaar liggen. Vroeger voer er een pontje en trouwden mannen van Herwijnen met vrouwen uit Zuilichem. Nu vormt de rivier een natuurlijke grens, een scheiding tussen beide oevers en daarmee een scheiding tussen de dorpen. Op basis van interviews met drie generaties bewoners van beide oevers brengt de voorstelling de dorpen opnieuw met elkaar in verbinding. Behalve dus tijdens de première door de haperende beeldverbinding. Herkansingen De organisatie hoopt de technische problemen voor de voorstellingen op vrijdag en zaterdag te kunnen oplossen. De voorstelling is gratis toegankelijk, maar reserveren is wenselijk in verband met de beperkte hoeveelheid zitplaatsen.