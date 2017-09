Milieufederatie eist garanties over vliegroutes

Foto: Pixabay

WEZEP - De Gelderse Natuur en Milieufederatie wil garanties dat de vliegroutes boven de Veluwe worden verhoogd. 'We zijn er allerminst van overtuigd dat er met name op de route Wezep-Heerde niet ook gevlogen kan worden op een hoogte van 2.000 of 2.500 meter hoogte', vertelt Joost Reijnen van de federatie.

Eerder deze week werd bekend dat staatssecretaris Sharon Dijksma vasthoudt aan de indeling van het luchtruim boven de Veluwe. Lelystad Airport breidt in 2019 uit en daardoor zijn er nieuwe vliegroutes nodig. Op een deel van de Veluwe is de minimale afstand door Dijksma al verhoogd, naar 2.700 meter, maar dat geldt niet voor het stuk tussen Elburg en Wezep. Daar is de minimale hoogte in de plannen 1.800 meter. 'Desastreus voor Wezep en slecht voor de andere gemeenten op de Noord Veluwe', aldus burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek. Garanties geëist GNMF wil verdere maatregelen en eist garanties dat het luchtruim binnen zes jaar opnieuw is ingedeeld. Daardoor zouden vliegtuigen nog hoger kunnen vliegen en wordt de overlast beperkt. 'Komen die garanties er niet, dan moet de openstelling van vliegveld Lelystad worden uitgesteld', aldus Reijnen. Dijksma liet al weten dat die herindeling geen optie is. 'Ik zou het wel willen, maar het kan nu niet. Het is te ingewikkeld.' Volgens haar is de herindeling niet mogelijk omdat dan de vluchten van en naar Schiphol in het gedrang komen. Zie ook: 'Nieuwe vliegroutes desastreus voor Wezep en slecht voor Noord Veluwe' Dijksma houdt vast aan geplande vliegroutes boven de Veluwe Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl