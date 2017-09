Kinderen ontsteken eeuwig brandende vredesvlam

HENGELO - Basisschoolleerlingen uit Hengelo, Keijenborg en Bekveld (Bronckhorst) hebben donderdagavond een eeuwig brandende vredesvlam ontstoken in Hengelo (Gld). De vlam brandt in een grote koperen stormlamp op het plein bij de Remigiuskerk, midden in het dorp.

De Hengelose werkgroep van de stichting World Peace Flame Bronckhorst heeft het vuur opgehaald bij het Airborne Museum in Oosterbeek.

Foto: Pettrik Kafoe

De wereldvredesvlam is in 1999 ontstaan toen in Europa, Amerika, Afrika, India en het Midden Oosten een vlam werd aangestoken. Al die vlammen komen bij elkaar in de World Peace Flame in de stad Bangor (Wales). Van daaruit verspreidt het vuur zich over de hele wereld. In Nederland staan inmiddels zeven monumenten waarin de vredesvlam brandt, Hengelo is nummer acht.

Kinderen lezen gedichten voor tijdens de ceremonie - Foto: Pettrik Kafoe