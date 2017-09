'Verbouwing Musis kost Arnhem miljoenen euro's extra'

ARNHEM - De renovatie en nieuwbouw van concertgebouw Musis in Arnhem valt voor de gemeente miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. Het budget was twintig miljoen, maar daar komt nog zeker drie miljoen euro bij.

Dat komt door de vondst van asbest, stijgende grondstofprijzen en onderaannemers die meer kosten maakten, meldt De Gelderlander.

De onverwachte ontdekking van asbest in de oudbouw van Musis kostte zo'n 2,3 miljoen euro. De tegenvaller door prijsstijgingen is minimaal zeven ton en dat bedrag kan nog oplopen naar 1,2 miljoen euro in 2020. Die bedragen moesten volgens de krant geheim blijven.

Cultuurwethouder Gerrie Elfrink moet zich maandag in de raad verantwoorden over de financiële tegenvallers. PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal willen weten wanneer duidelijk werd dat het project veel duurder uitpakte dan verwacht. De oppositie verwijt Elfrink dat hij, ondanks meerdere vragen over de stand van zaken, te vaag bleef over de uit de hand gelopen kosten.

