Marcouch over oefening: 'God behoede ons, maar als het gebeurt dan zijn we er klaar voor'

ARNHEM - Burgemeester Marcouch was donderdagavond toeschouwer tijdens de grote oefening van hulpdiensten in Arnhem. 'Als burgemeester ben je natuurlijk verantwoordelijk, als zo'n incident plaatsvindt in je gemeente.'

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden oefent voor de tweede avond op rij op de parkeerplaats van Omroep Gelderland. Zo'n honderd hulpverleners van ambulancedienst, brandweer en politie oefenen een groot ongeluk met een vrachtwagen en een touringcar.

'Geweldige acteurs'

Ondanks dat het om een oefening gaat zijn de hulpverleners volledig geconcentreerd, zegt Marcouch, die zelf tien jaar brigadier bij de politie is geweest. 'De acteurs die ingezet worden die spelen op een geweldig goede manier hun rol. Het is allemaal net echt en de professionals zitten ook in hun rol. De oefening is ook heel serieus en de mensen die hier oefenen hebben in hun werkleven het één en ander meegemaakt dus de oefening heeft een hoog realiteitsgehalte.'

De burgemeester laat zich rondleiden over het oefenterrein en de opvanglocatie voor de slachtoffers. 'Ik vind het heel mooi en belangrijk om te zien dat al die diensten met elkaar oefenen en trainen. Wat je ziet is dat er toch heel goed samengewerkt wordt en, God behoede ons, maar als het gebeurt dan zijn we er klaar voor.'

