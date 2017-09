Man (80) vermist in Tiel

TIEL - De politie is in Tiel op zoek naar een 80-jarige man die woensdagavond vermist raakte. Via Burgernet probeerde de politie de man te traceren, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.

De man is 1 meter 80 lang, kaal, heeft een grijze baard, draagt een blauw jack en een donkerblauwe broek. De man raakte vermist in de omgeving van Hoogeinde. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl