Partijen leerlingenvervoer rollebollend over straat

NIJKERK - De gemoederen lopen hoog op in de soap rond het leerlingenvervoer in de Gelderse Vallei. Het nieuwste hoofdstuk is een woedende reactie van de gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel na een persbericht van Transvision. De gemeentes dreigen met juridische stappen.

Transvision regelde de planning van de ritten en routes voor vervoerder Valleihopper, maar dat liep bij het begin van het schooljaar uit op een chaos. Ouders klaagden dat kinderen te laat, te vroeg of helemaal niet werden opgehaald.

Na drie dagen vonden de gemeenten het welletjes: de planning (in overleg) werd weggehaald bij Transvision. Dat bedrijf verstuurde eerder deze week een persbericht met de mededeling dat vervoerders willens en wetens hebben aangestuurd op een totale mislukking.

De beschuldiging van Transvision is de gemeentes in het verkeerde keelgat geschoten. 'We distantiëren ons nadrukkelijk van die uitspraken. We beraden ons op juridische consequenties', zegt de gemeente Nijkerk in een brief aan de gemeenteraad. 'Bovenal: het leerlingenvervoer en het belang van de leerlingen is hier niet mee gediend.'

Schrijnende gevallen

Volgens de brief willen de gemeentes verder niet inhoudelijk ingaan op 'de door Transvision veroorzaakte publiciteit', omdat er nog een evaluatie en onafhankelijk onderzoek volgt over wat er precies is misgegaan.

Bij de gemeente Nijkerk komen elke dag nog 3 à 4 meldingen binnen waaruit blijkt dat het vervoer nog niet volledig op orde is. Daar zitten enkele schrijnende gevallen bij, zegt de gemeente.

Zie ook: