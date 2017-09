SDC Putten kan niet stunten tegen PSV

PUTTEN - SDC Putten stond vanavond voor een zware klus in het bekertoernooi. PSV uit Eindhoven kwam langs. Hoewel de Puttenaren in de eerste helft lang stand konden houden, bleken de Eindhovenaren in de tweede helft veruit de sterkste: 0-4.

Alhoewel Putten vol enthousiasme het veld op kwam, onder toeziend oog van 2000 man publiek, moest het al wel snel een tegentreffer incasseren.

Adam Maher schoot al na een paar minuten de 0-1 op prachtige wijze binnen. Daarna had PSV het niet makkelijk in Putten. Bij rust was de stand nog altijd 0-1 en krijgt Putten ook de ruimte om te voetballen.

Bij SDC Putten gaven ze de hoop nog niet op, want er staat wel een bekende naam op het veld bij de thuisploeg. Sander Duits, onder meer oud-De Graafschap en oud-Go Ahead Eagles is daar de grote naam. Zijn oudere broer speelt ook mee, Martijn Duits. Maar die schopte het nooit zover.

Na rust hing de vlag er nog altijd goed bij voor Putten en ging het zelf ook meerdere malen op zoek naar een goal. Vlak na rust waren de blauwen daar al dichtbij.

PSV loopt uit

Maar een kwartier na rust werd het duel dan toch beslist. Luckassen kopte van dichtbij de 0-2 binnen, dat had absoluut niet gehoeven. Putten wisselde daarop meteen, in de hoop weer een aansluitingstreffer te maken. Maar ook dat lukte niet, want niet veel later maakte Maher ook de 0-3 voor PSV. Daardoor was alle hoop op een stunt in één keer verdwenen.

Het werd nog erger voor Putten, want Sam Lammers tekende tien minuten voor tijd ook nog voor de 0-4. Dat was tevens ook de eindstand.

De 'Dennenappel'

SDC Putten en PSV stonden vanavond nog in de eerste ronde, maar het draait uiteindelijk allemaal om deze beker. Die de hele avond in de kantine van Putten te bewonderen was.