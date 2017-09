Gaat Putten voor een nieuwe stunt in bekertoernooi zorgen?

PUTTEN - SDC Putten staat vanavond voor een zware klus in het bekertoernooi. PSV uit Eindhoven komt langs, voor de hoofdklasser lijkt dat een onmogelijke opgave, maar zeg nooit nooit. Helemaal niet na de bekerstunt van Swift woensdagavond tegen bekerwinnaar Vitesse.

Op het veld aan de Roosendaalseweg moet het dan gaan gebeuren. Voor SDC Putten staat er wel een bekende naam op het veld. Sander Duits, onder meer oud-De Graafschap en oud-Go Ahead Eagles is daar de grote naam. Zijn oudere broer speelt ook mee, Martijn Duits. Maar die schopte het nooit zover.

Bij PSV zit oud-Vitessedoelman Eloy Room op de bank, dat zelfde geldt voor middenvelder Marco van Ginkel, die ook ooit het geel en zwart van Vitesse droeg.

Datzelfde Vitesse is dus al uitgeschakeld in de KNVB-beker, maar die ploeg is nog wel de bekerhouder. Al staat de Dennenappel vandaag al in Putten.

Wil SDC Putten kans blijven maken op die beker, dan moet het op dit veld gebeuren. Aangemoedigd door 2000 supporters uit Putten en omstreken.