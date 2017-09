Vermiste jongen Heerewaarden weer terecht

HEEREWAARDEN - De 13-jarige jongen die werd vermist in Heerewaarden is weer terecht. De jongen werd donderdag in goede gezondheid aangetroffen in Hedel.

Woensdagavond kwam het bericht dat de jongen vermist was. Hij reed op een gifgroene crossfiets. De vader van de jongen vertelde donderdagochtend dat het niet de eerste keer is dat de jongen wegliep, het gebeurde al drie keer eerder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl