De Graafschap wil in Volendam een 'gouden slag' slaan

DOETINCHEM - De Graafschap kan zich vrijdag bij winst op FC Volendam nestelen in de top drie van de Jupiler League.

Na de bekeruitschakeling tegen Kozakken Boys moet de ploeg van trainer Henk de Jong zich weer snel zien op te richten. Donderdagmiddag werkte de eerste selectie van de Achterhoekse club in een heerlijk herfstzonnetje een relaxte training af. Uit de sessie werd duidelijk dat de technische staf niet van plan is de boel om te gooien na de onverwachte zeperd in Werkendam. Filip Bednarek keert wel terug in de goal, maar verder staan in Volendam dezelfde namen aan de aftrap.

Van Overbeek hersteld

Elvio van Overbeek was deze week grieperig en moest tegen Kozakken Boys dinsdag ook worden gewisseld. Lars Nieuwpoort heeft last van zijn lies en trainde apart van de groep. De kans is klein dat Nieuwpoort in de selectie wordt opgenomen voor het uitduel aan het IJsselmeer. Van Overbeek zal basisspeler zijn.

Positief blijven

De Graafschap won zijn laatste competitiewedstrijd van Jong FC Utrecht (1-4) na een sterke tweede helft. Met die formatie, Jordy Tutuarima als aanvallende linksback, Van Overbeek in een soortgelijke rol op rechts en Sjoerd Ars als aanvalsleider, wil De Jong nu vastigheden kweken en constanter worden. 'We moeten de kansen, die we iedere week krijgen, gaan afmaken. Ik blijf heel positief, want met negatief doen help ik niemand. We kunnen gewoon een gouden slag slaan als we morgen winnen', rekende De Jong alvast voor.

Ruimte in Volendam

Volendam kent een valse start en staat na vijf speelronden teleurstellend 18e. De Graafschap doet het beter en is momenteel de nummer 6 van de Jupiler League. Bij een zege in het vissersdorp sluiten de Doetinchemmers aan bij de top vijf in de Jupiler League. 'We moeten die drie punten gaan meenemen naar Doetinchem. Het is een tegenstander waarin we ruimte zullen krijgen', aldus middenvelder Marc Diemers. 'Ik heb er alle vertrouwen in.'

Opstelling: Bednarek, Van Overbeek, Abena, S.Nieuwpoort, Driver, Tutuarima; Receveur, Diemers, Van Mieghem; Van den Hurk en Ars