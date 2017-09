Orkaan Irma: 'We lagen te janken in het hotel'

MILLINGEN AAN DE RIJN - Kelly en Dennis Jacobs uit Millingen aan de Rijn gingen een paar weken geleden voor anderhalve week op vakantie naar Florida, maar orkaan Irma gooide roet in het eten. 'Als we nog een keer gaan, dan gaan we in een periode dat er geen orkaanvoorspellingen zijn', vertelt Kelly.

De eerste paar dagen verliepen nog goed, maar toen het stel in de gaten kreeg dat zelfs de burgerbevolking werd geëvacueerd, wisten ze dat het goed mis was. 'We hadden de keuze om naar Naples of naar Fort Lauderdale te gaan', zegt Kelly. Uiteindelijk hebben ze de keuze voor Fort Lauderdale gemaakt, aan de oostkust van Florida. 'Het was voor ons voordeliger dat we alleen de oostkant van de orkaan hebben meegemaakt.'

'De eerste dagen was het letterlijk janken in het hotel en mijn hele lichaam stond onder spanning, omdat je niet weet wat er komt. Er was zo weinig informatie en zelfs de lokale bevolking raakte in paniek. Op een gegeven moment begint het te regenen en te stormen en dan weet je: het gaat beginnen', vertelt Kelly.

Verkeersborden op de grond

Nadat de orkaan was langs geraasd kreeg het stel in de gaten wat er gebeurd was. 'De grootste bomen waren omgevallen, overal lagen palmtakken en er lagen verkeersborden op de grond.'



Ze vlogen afgelopen vrijdag terug naar Nederland. 'Toen de Waalbrug in beeld kwam, dachten we: we zijn bijna thuis. Eenmaal thuis stond het welkomstcomité klaar met vrienden en familie. Ze stonden daar met bosjes bloemen en een aanplakbiljet voor het raam met de tekst: welkom thuis! Het is dan fijn om iedereen weer te zien en toen werd er ook een traantje gelaten', erkent Kelly.



Kelly zou best nog wel eens naar Florida willen gaan. 'Op zich zou ik daar nog echt wel een keer terug willen. Het is een prachtig gebied en we hebben Miami en de Key West nog niet gezien. Maar de wens om terug te gaan is er zeker.'