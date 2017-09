Politie nog te vaak te laat bij 112-melding

ARNHEM - Het lukt de politie in Gelderland niet altijd om na een 112-melding binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de politie. De organisatie streeft ernaar om in 90 procent van de gevallen op tijd te zijn. In Gelderland lukt dat gemiddeld bij 82 procent van de spoedmeldingen.

Wageningen en Tiel halen de grens van 90 procent wel, terwijl in Lingewaal (61,2 procent) en Scherpenzeel (63,5 procent) het streven van de politie bij lange na niet wordt gehaald.

In de eerste helft van het jaar was de politie in het hele land bij 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse. De politie was wel iets sneller dan in 2016, toen ze in 84,3 procent van de gevallen binnen vijftien minuten aanwezig was.

Burgemeester Loes van Ruijven-Van Leeuwen van Lingewaal heeft in het overleg met politieteam De Waarden aandacht gevraagd voor de situatie in haar gemeente. De politie heeft toegezegd aan de slag te gaan om de aanrijtijden te verbeteren, aldus een woordvoerster donderdag.

Bekijk hier hoe het zit met de aanrijtijden in uw gemeente (tekst gaat verder onder het kaartje)

Streefnorm niet gehaald

In de steden ging dit het afgelopen halfjaar vaker goed dan in meer dunbevolkte gebieden. Het merendeel van de gemeenten haalt de streefnorm van 90 procent niet.

De politie meldt dat ze bij een spoedmelding 'alles uit de kast halen' om op tijd te zijn. Hoe snel de agenten ter plaatse zijn, hangt van de plek af waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Maar ook of er nog andere spoedmeldingen zijn en hoe druk het is op de weg.

'Andere politie-eenheden eerder'

De politie Oost-Nederland wil niet ingaan op specifieke gevallen. 'In de gevallen dat ze minder snel op tijd zijn, kan het wel voorkomen dat er andere hulpdiensten wel ter plekke zijn, zoals brandweer en ambulance. Ook gebeurt het dat politie-eenheden die aan het gebied grenzen ook eerder op de plaats van het ongeluk zijn. Die cijfers zijn niet meegenomen in het onderzoek,' vertelt een woordvoerder.

Voor Scherpenzeel geldt ook nog als extra factor dat er relatief weinig spoedmeldingen zijn. 'Als je niet op tijd bent bij een incident dat telt dat gelijk zwaar mee in de cijfers. In Scherpenzeel wordt ook vaak de samenwerking gezocht met Utrecht.'

De politie benadrukt dat er geen levensbedreigende situaties zijn voorgevallen in de gemeenten die minder goed bereikbaar zijn.