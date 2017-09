Zwembad Valkenhuizen nog zeker week dicht

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zwembad Valkenhuizen in Arnhem blijft in ieder geval tot en met volgende week vrijdag dicht. Woensdag werd het zwembad door de gemeente per direct gesloten nadat bekend werd dat er mogelijk sprake is van asbestvervuiling.

Uit vervolgonderzoek moet blijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Dat onderzoek vindt komende week plaats. De zwemlessen kunnen niet worden verplaatst en gaan daarom niet door. Voor de gemiste lessen hoeft niet te worden betaald. Andere activiteiten worden verplaatst naar zwembad De Grote Koppel. Donderdag stonden enkele bezoekers voor een dichte deur. Maar zorgen maken zich niet. 'Mensen raken snel in paniek, maar dat moet je niet doen. Ik heb ook wel uitwijkmogelijkheden hoor, ik heb vrienden met een zwembad in huis.'