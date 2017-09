Van Vleuten gaat het ook op de baan proberen

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen wil haar geluk gaan beproeven op de baan. De Gelderse gaat zich proberen te plaatsen voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen, komend voorjaar in Apeldoorn.

De kersverse wereldkampioene tijdrijden op de weg gaat voor het eerst de baan op tijdens de Europese titelstrijd in Berlijn, half oktober. Van Vleuten noemt het zelf 'verkennen of ik iets heb te zoeken op de piste'.

'Ik heb al een keer een blokje meegetraind met de Nederlandse baanploeg', vertelde Van Vleuten in het Noorse Bergen. 'Nu wil ik kijken of ik me kan kwalificeren voor de EK, op de achtervolging. Ik heb geen uitgebreide ambities voor het baanwielrennen, maar misschien dat de individuele achtervolging me wel ligt.'

Eerst rijdt ze zaterdag de WK-wegwedstrijd in het Bergen, waar ze een van de kanshebbers is.