'Beuningen doet alles aan luchtkwaliteit'

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen doet alles wat in haar vermogen ligt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat zei wethouder Piet de Klein dinsdagavond in de gemeenteraad, in antwoord op vragen van GroenLinks fractieleider Frans Houben.

De GroenLinks voorman wees op een GGD-rapport, waaruit blijkt dat Beuningen de slechtste luchtkwaliteit van de regio heeft, op de steden Arnhem en Nijmegen na. Houben vroeg aan de wethouder hoe dit mogelijk is.



De wethouder benadrukte dat nergens in de hele gemeente de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden. Beuningen scoort volgens hem slecht vanwege de geografische ligging. De Klein legde uit dat Beuningen ligt ingeklemd tussen enkele snelwegen en de Waal. Ook heeft Beuningen last van luchtvervuiling uit andere streken, zoals het Ruhrgebied. 100 km per uur op de snelweg Het college van B&W blijft volgens de wethouder zoeken naar passende maatregelen. Zo pleit men steeds voor een maximumsnelheid van 100 km per uur op de snelwegen en wordt er veel werk gemaakt van goede fietsroutes.



Als het zand van de Beuningse Plas straks wordt afgevoerd met vrachtwagens, dan gaat het college er vanuit dat dit gebeurt met moderne voertuigen die relatief weinig schadelijke stoffen uitstoten.



