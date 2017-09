Snelle beslissers Zwarte Cross veel duurder uit

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross in Lichtenvoorde stopt met de zogenoemde Grote Denkerskorting, de vroegboekkorting. De organisatie van het festival heeft nu de reguliere prijzen met 10 procent verlaagd. Maar er zit een flinke adder onder het gras.

De Zwarte Cross maakte altijd na 1 januari de eerste namen van optredende bands bekend. Voor die tijd konden bezoekers met de Grote Denkerskorting een dagkaart kopen voor 20 euro per stuk. De afgelopen jaren waren alle kaarten met vroegboekkorting voor 1 januari uitverkocht. 'Iedereen toonde zich een Grote Denker!', stelt de organisatie in een persbericht.

Driedagenkaart fiks duurder

Daarom is nu gekozen die korting af te schaffen en de prijs van een dagkaart te verlagen van 30 naar 27,50 euro. Daarnaast is er geen driedagenkaart meer, zodat er meer dagkaarten te koop zijn. Maar wie vorig jaar een driedagenkaart kocht in de voorverkoop was 55 euro kwijt, nu is dat met drie losse kaarten 82,50 euro geworden.

Dit jaar trok het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en de grootste motorcross ter wereld in totaal 220.000 bezoekers. De Zwarte Cross is volgend jaar van 12 tot en met 15 juli. De kaartverkoop begint op 18 november om 11.00 uur.