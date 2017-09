'Geen giga-geitenstal in Apeldoorn' Milieufederatie overhandigt petitie

APELDOORN - De Gelderse Natuur- en Milieufederatie overhandigt donderdagavond een petitie tegen de komst van een megastal in Beemte-Broekland bij Apeldoorn.

De petitie is door 1040 mensen ondertekend en richt zich tegen de komst van een geitenstal van 4.000 dieren aan de Bloemenkamp. Het document wordt overhandigd aan de burgemeester van Apeldoorn, John Berends.

Geen nieuwe geitenhouderijen

Ook Gemeentebelangen, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de komst. Eind augustus liet de provincie weten geen nieuwe geitenhouderijen meer toe te staan en dat er voorlopig ook niet mag worden uitgebreid.

Dat deed de provincie na een rapport van de RIVM, waarin staat dat omwonenden van een geitenhouderij een grotere kans hebben op longontsteking. Ook maakte de provincie bekend dat de geitenhouderij in Gelderland de afgelopen periode sterk is gegroeid.

Meeste raadsleden voor

In april werd de uitbreiding van het gewraakte agrarisch bedrijf al behandeld door de gemeenteraad. Toen stemden twintig raadsleden voor en zeventien tegen. Volgens de SP komt het onderwerp binnenkort terug in de raad, omdat er zienswijzen zijn ingediend. 'Dat is goed nieuws, zodat de raad alsnog de plannen kan tegenhouden', aldus de SP.

Of het nieuwe beleid van de provincie ook invloed heeft op al lopende aanvragen voor uitbreidingen is onduidelijk.

