'Treintje' ligt er mooi bij in Canon van Nederland

De Canon van Nederland lijkt net een filmset. Bezoekers begeven zich in donkere vertrekken en lopen langs beelden. Deze beelden zijn geprojecteerd of worden afgespeeld. Ook zijn er tal van kunstobjecten te zien die worden uitgelicht. Ook boven de botten van 'Treintje' hangt een schijnwerper.

Oudste vrouw van ons land

Direct zie je een glazen bak met daarin het oudste skelet dat in Nederland gevonden is. 'Het is een vrouw van middelbare leeftijd, ze heeft ook kinderen gehad en we noemen haar Treintje,' vertelt art-director van de canon Pieter van der Heijden.

Bekijk de reportage (tekst loopt door onder de video)

Treintje leefde 5.000 jaar voor Christus en was de eerste vrouw die als een nomade door het land trok. 'Omdat ze begraven is, blijkt hier uit dat ze tijdelijk in Nederland woonde, terwijl in die tijd mensen veelal van plek naar plek gingen. Op zoek naar voedsel,' aldus Van der Heijden. Historici denken dat ze in een stam van ongeveer 20 mensen leefde.

Gevonden bij het spoor

De botten werden gevonden bij Hardinxveld-Giessendam, tijdens de aanleg van de Betuwelijn. Dat is ook de reden dat de vrouw Treintje is genoemd.

Bekijk hier een rondleiding door de canon:

Zie ook: