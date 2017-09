De aansluiting komt tot stand: het Britse 30ste leger bereikt de Polen in Driel

DRIEL - Niet de geplande twee, maar zes dagen heeft het Britse 30ste leger erover gedaan om vanaf de Belgische grens de Rijn te bereiken. Op vrijdag 22 september 1944 is het eindelijk zover. Britse verkenningsvoertuigen van de Household Cavalry brengen de verbinding met de Poolse parachutisten in Driel tot stand.

Vroeg die morgen trekken Britse verkenningstroepen vanuit Nijmegen de Betuwe in. Het is flink mistig en van dat voordeel maken ze goed gebruik. Al rond acht uur 's morgens bereiken de eerste Britten Driel, onderweg zijn ze geen Duitser tegengekomen. Het is niet de eerste keer tijdens Market Garden dat soldaten van deze eenheid als eerste de verbinding tussen het landleger en parachutisten tot stand brengen. In Eindhoven bereiken ze als eerste de Amerikaanse Screaming Eagles, het 101ste luchtlandingsleger en bij Grave de para's van het 82ste, de All Americans.