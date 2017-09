28 jaar verzet voor niets; aanleg haven voor zandwinning Deest in volle gang

Foto: Omroep Gelderland

DEEST - In de uiterwaarden van de Waal bij Deest is begonnen met de aanleg van een haven. Die is nodig om in de toekomst zand en grind van zandwinningsproject Geertjesgolf bij Winssen af te voeren.

Transport Via een transportband van bijna 2 kilometer lang wordt het gewonnen zand afgevoerd naar de haven. Vandaar vervoeren schepen de grondstoffen verder. Door de zandwinning zal de komende 15 jaar een gebied zo groot als 150 weilanden ten zuiden van Winssen veranderen in twee diepe waterplassen. In totaal wordt er 2,5 miljoen ton zand en grind gewonnen. Het terrein wordt uiteindelijk ingericht tot natuurgebied waar kleinschalige recreatie mogelijk is. Jarenlang verzet Aan het graafwerk gingen 28 jaren van verzet vooraf. Veel omwonenden waren tegen de plannen, omdat de zandwinning voor geluids- en verkeersoverlast zou zorgen. Ook werd gevreesd dat door de zandwinning vervuiling van een oude vuilstort vrij zou komen. Uiteindelijk gaf de Raad van State vorig jaar toestemming voor het zandwinningsproject.