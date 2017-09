Celstraf voor man die agenten bedreigde met messen en hakbijltje

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 29-jarige man is donderdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij ging in augustus vorig jaar met messen en een hakbijltje de straat op in Aalten en bedreigde drie mensen, onder wie twee agenten.

De man veroorzaakte op 18 augustus vorig jaar een hoop opschudding in Aalten. Hij ging door het lint in een woonwijk en bedreigde daar een vrouw met een steekwapen. Toen agenten de man op de Grote Maote benaderden, werden zij door hem bedreigd met slagersmessen. De politie gebruikte pepperspray om de man te kunnen overmeesteren. De man reageerde hier niet op, achtervolgde een politieagente met een hakbijltje en werd daarop door haar in zijn been geschoten. Eerder werd bekend dat de agente volgens de Rijksrecherche 'rechtmatig' handelde. 'Ingrijpende bedreigingen' De rechtbank rekent de man de drie bedreigingen zwaar aan, net als het veroorzaken van een hectische en verontrustende situatie. Dat er twee agenten slachtoffer waren, werkt volgens de rechter ook strafverzwarend. De rechtbank kon niet bewijzen of de man de agenten met de messen had kunnen raken en daarbij ernstig letsel had kunnen veroorzaken. Daarnaast kwam de man niet eerder met justitie in aanraking en is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Daarom is de straf lager dan geëist. Zie ook: Agente schoot terecht op man met slagersmessen

