Rechtstreeks 'tanken' bij zonnepark of windmolen

ARNHEM - Met je elektrische auto rechtstreeks stroom 'tanken' bij een zonnepark of windmolen. Dat is het doel van een internationaal project, onder leiding van de gemeente Arnhem.

Donderdag werd bekend dat de subsidieaanvraag van het project CleanMobilEnergy is goedgekeurd. Het gaat onmiddellijk van start en duurt tot maart 2021. Met het totale project is een bedrag van 7,4 miljoen euro gemoeid.

Stroom voor auto's en schepen

Een deel van het project wordt in Arnhem uitgevoerd, bij het nog te realiseren zonneveld op Koningspleij-Noord. Dat is een van de vier locaties. De opgewekte stroom wordt dan direct lokaal gebruikt voor het laden van elektrische auto's en voor de energievoorziening van schepen die aan de kade van de Nieuwe Haven zijn afgemeerd. Een combinatie van opslag en een slim energiemanagementsysteem zorgt ervoor dat dit op de meest efficiënte manier gebeurt.

Slim afstemmen

Momenteel leveren zonnevelden en windparken vooral stroom als de vraag laag is, op het midden van de dag. Terwijl de vraag naar elektriciteit juist 's morgens en 's avonds hoog is. Het doel van CleanMobilEnergy is ook om vraag en aanbod van duurzame stroom slim op elkaar af te stemmen.

Alle partners ontwikkelen samen een systeem om de energie te verdelen over opslag, laadvoorzieningen en het net, waarbij de stroom op een gunstig moment verhandeld wordt. Bovendien wordt onderzocht of het project in verschillende landen tot een economisch rendabel systeem kan leiden.