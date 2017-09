Ongeluk op A50 bij Loenen, rijstrook dicht

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

LOENEN - Op de A50 is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd ter hoogte van de afrit Loenen. Door onbekende oorzaak waren een vrachtwagentje en personenauto met elkaar in botsing gekomen. De auto was op de voorkant van de vrachtwagen beland.

Niemand raakte gewond. Vanwege het ongeluk was de linkerrijstrook afgesloten. Dat zorgde voor een paar kilometer file. Rond 15.45 uur werd de weg weer vrijgegeven. De beschadigde vangrail wordt komende nacht gerepareerd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl