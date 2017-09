Estavana Polman mag zich toch melden bij Oranje

ARNHEM - Handbalster Estavana Polman uit Arnhem mag zich alsnog op Papendal melden voor een trainingsstage bij Oranje. Bondscoach Helle Thomsen heeft de 25-jarige spelverdeelster donderdag opgeroepen.

Polman was in eerste instantie niet uitgenodigd, maar vanwege twee afmeldingen kreeg de Arnhemse alsnog een oproep. Polman speelde eind vorig jaar voor het laatst in Oranje. Daarna stond ze vanwege een zwangerschap maanden aan de kant. Eind juni beviel ze van dochter Jesslynn.

EK-kwalificatie

Thomsen nam het boegbeeld van Oranje daarna wel op in haar voorselectie maar ze zat niet bij de groep van 22 die begin deze werd uitgenodigd. Nu mag ze zich alsnog melden op Papendal.

Na de trainingsstage wordt de selectie teruggebracht tot 16 speelsters, die mogen aantreden in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (27 september) en Kosovo (1 oktober).

De verwachting is dat Polman bij die wedstrijden niet in actie komt, maar mogelijk mag de speelster van het Deense Esbjerg wel mee naar het WK in Duitsland.

Zie ook: Handbalster Polman nog niet bij nationale selectie