Koning weer in Gelderland: nu in Apeldoornse tuin

APELDOORN - Koning Willem-Alexander is deze donderdag op bezoek in Apeldoorn. Hij ging daar op bezoek bij een tuin van zorginstelling Omnizorg. Woensdag opende hij nog het nieuwe provinciehuis in Arnhem.

Omnizorg is een stichting die hulp biedt aan verslaafden, daklozen en mensen met psychiatrische problemen. Contact tussen deze mensen en buutbewoners bleek lastig. De aanleg van de tuin heeft daar verandering in gebracht. Bekijk hier de aankomst van de koning in Apeldoorn (tekst gaat verder onder de video): De koning kreeg een rondleiding en sprak met buurtbewoners en cliënten over wat de tuin voor hen betekent. De tuin is onderdeel van het programma 'Groen Verbindt' van het Oranje Fonds.